Вычислите масса вещества в 44,4 л газообразного кислорода
Физика
Вычислите масса вещества в 44,4 л газообразного кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V( объём )=Vm( молярный объём= 22,2л при н.у. ) ·n ( кол-во вещества ) n= V:Vm = 44,4:22,2=2 моль m(масса) =M(молярная масса = относительная атомная масса ) ·n M (O)=16·2=32г/моль m=32·2=64г
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