Вычислите массу этиленгликоля С2Н4(ОН)2, которую следует добавить к 5,00 кг воды, чтобы температура замерзания раствора стала равна -10°С.
Химия
Вычислите массу этиленгликоля С2Н4(ОН)2, которую следует добавить к 5,00 кг воды, чтобы температура замерзания раствора стала равна -10°С.
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