Что означают строки и:на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне Анна Ахматова . пожалуйста очень надо побыстрей.

Литература
Что означают строки и:на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне Анна Ахматова . пожалуйста очень надо побыстрей.
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Гость:
А до этого что было? просто так не понятно
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