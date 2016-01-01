Вычислите наиболее простым способом 19991999x2016-19991998x2016

Математика
Вычислите наиболее простым способом 19991999x2016-19991998x2016
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19991999-19991998=1 1умножить на 2016=2016
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