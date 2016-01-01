Вычислите наиболее простым способом 19991999x2016-19991998x2016
Математика
Вычислите наиболее простым способом 19991999x2016-19991998x2016
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19991999-19991998=1 1умножить на 2016=2016
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Велосипедист, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, остановился и отдыхал в течение 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8 км/ч. Найди...
Математика
Помогите пожалуйстаа!!!! СРОЧНО!! Решить удобным порядком вычисления!!! ( 12 целых 19/24 + 5 целых 19/28) - 3 целых 19/24 6 целых 4/9 ( 1 цел...
Русский язык
Русский язык
Художник нарисовал прекрасный пейзаж. Моя мама показала свой старый портрет.Прав??тельство решило достроить старый дом.Ну наконец то приехал пассаж...