Вычислите sin a и tg a, если cos a = 13/12 и a угл 1 четверти.
Математика
Вычислите sin a и tg a, если cos a = 13/12 и a угл 1 четверти.
Ответ(ы):
Гость:
Син а=корень квадратный из 1-144/169=5/13 Тг а=син а/кос а=5/13:12/13=5/12
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