Переведите пожалуйста эти предложения на английский: 1. Из лука делают маски для роста для волос 2. Огурцы полезны для кожи лица 3. Авокадо очень калорийный 4. В яблоках содержится много железа 5. В цитрусах много витами...

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Переведите пожалуйста эти предложения на английский: 1. Из лука делают маски для роста для волос 2. Огурцы полезны для кожи лица 3. Авокадо очень калорийный 4. В яблоках содержится много железа 5. В цитрусах много витамина С

Автор: Гость