Переведите пожалуйста эти предложения на английский: 1. Из лука делают маски для роста для волос 2. Огурцы полезны для кожи лица 3. Авокадо очень калорийный 4. В яблоках содержится много железа 5. В цитрусах много витами...
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Переведите пожалуйста эти предложения на английский: 1. Из лука делают маски для роста для волос 2. Огурцы полезны для кожи лица 3. Авокадо очень калорийный 4. В яблоках содержится много железа 5. В цитрусах много витамина С
Ответ(ы):
Гость:
1.Archery make a mask for hair growth 2.Cucumbers are useful for the skin 3 .Avocados are very high-calorie 4.Apples contain a lot of iron 5.In citrus fruits rich in vitamin C
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