1.Город, царь какого получил жезл власти от Зевса 2.Город, у царя какого служил Гер??кл 3.Город, которым правил сын Зевса, Минос 4.Город, основателем какого считают Тесея 5.Город, у царя какого Парис украл Елену Прекрасную
История
1.Город, царь какого получил жезл власти от Зевса 2.Город, у царя какого служил Гер??кл 3.Город, которым правил сын Зевса, Минос 4.Город, основателем какого считают Тесея 5.Город, у царя какого Парис украл Елену Прекрасную
Ответ(ы):
Гость:
1. Нептун. 2. Аргос. 3. Крит. 4. Афины. 5. Спарта.
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