Здравствуйте как правильно составить условие задачи? В одному лiтрi 5 склянок вод??.Скiльки склянок води в двох лiтрах?

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Здравствуйте как правильно составить условие задачи? В одному лiтрi 5 склянок вод??.Скiльки склянок води в двох лiтрах?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 1 л - 5 склянок в 2 л- ? склянок
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