Здравствуйте как правильно составить условие задачи? В одному лiтрi 5 склянок вод??.Скiльки склянок води в двох лiтрах?

Українська мова

Здравствуйте как правильно составить условие задачи? В одному лiтрi 5 склянок вод??.Скiльки склянок води в двох лiтрах?

Автор: Гость