Разбор слов: великаны, поднимается. Под цифрой 2. Срочно!!!!

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Разбор слов: великаны, поднимается. Под цифрой 2. Срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Великан - велик (корень) ан (суф.) поднимается - под (прист.) ним (корень) а (суф.) ет (оконч.) ся (суф.)
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