Які причини акселерації ?
Биология
Які причини акселерації ?
Ответ(ы):
Гость:
на счёт причин акселарации есть гипотезы. 1. нутрицивическая, связанная с улучшением условия питания; 2.связанная с биологическим отбором с увелечением числа гетеролокальных браков; 3.конституционный отбор,; 4. влияние факторов среды; 5.о влияние гормональных стимуляторов роста, поступающих вместе с мясом животных, выращенных на этих стимуляторах.
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