В 250 мл воды растворили 13,8 Na, затем добавили 50 гр 58% раствора H3Po4. Определите w соли в полученном растворе

Химия

В 250 мл воды растворили 13,8 Na, затем добавили 50 гр 58% раствора H3Po4. Определите w соли в полученном растворе

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