В 250 мл воды растворили 13,8 Na, затем добавили 50 гр 58% раствора H3Po4. Определите w соли в полученном растворе
Химия
В 250 мл воды растворили 13,8 Na, затем добавили 50 гр 58% раствора H3Po4. Определите w соли в полученном растворе
Ответ(ы):
Гость:
Щёлочь с кислотой 2:1 Гидрофосфат 42,6г.( Na2HPO4) Масса конечного раствора 250+13,8-0,6+50=313,2 Массовая доля соли 13,6% Вроде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Відстань між двома селами 48 км. З одного села виїхав велосипедист. Одночасно наустріч йому з іншого села виїхав гусеничний трактор. Швидкість вело...
Алгебра
Українська мова
Здравствуйте как правильно составить условие задачи? В одному лiтрi 5 склянок вод??.Скiльки склянок води в двох лiтрах?
Биология