Відстань між двома селами 48 км. З одного села виїхав велосипедист. Одночасно наустріч йому з іншого села виїхав гусеничний трактор. Швидкість велосипедиста 14 км/год, а трактора 10 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

Математика

Відстань між двома селами 48 км. З одного села виїхав велосипедист. Одночасно наустріч йому з іншого села виїхав гусеничний трактор. Швидкість велосипедиста 14 км/год, а трактора 10 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

Автор: Гость