Когда и почему появились первые государства ?:при ответе вспомните материал по ис??ории Древнего мира
Обществознание
Когда и почему появились первые государства ?:при ответе вспомните материал по ис??ории Древнего мира
Ответ(ы):
Гость:
Самые древние первые государства – Египет и Шумер(приблизительно 5 тысяч лет назад). Как известно, причиной образования первого государства, было то, что общество постоянно развивалось. Изначально - была такая форма объединения, как родовое сообщество, но позже, под воздействием социальных показателей. А так же таких нюансов, как то, что семьи начали делиться на землеробов, строителей, и т.д., произошел распад семейного строя. И в итоге, развитие привело к тому, что появились два самых первых известных истории государства.Эти государства носили название Кемет (египетское государство), и Шумер (шумерское первое государство).
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