Найдите расстояние между точкой пересечения прямых х-у=4 и х+3у=12 и точкой М(1:7)
Геометрия
Найдите расстояние между точкой пересечения прямых х-у=4 и х+3у=12 и точкой М(1:7)
Ответ(ы):
Гость:
Y = 2 X = 6 ( 2 ; 6 ) Расстояние равно 2
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