Найдите расстояние между точкой пересечения прямых х-у=4 и х+3у=12 и точкой М(1:7)

Геометрия
Найдите расстояние между точкой пересечения прямых х-у=4 и х+3у=12 и точкой М(1:7)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Y = 2 X = 6 ( 2 ; 6 ) Расстояние равно 2 
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