Найдите расстояние между точкой пересечения прямых х-у=4 и х+3у=12 и точкой М(1:7)

Геометрия

Найдите расстояние между точкой пересечения прямых х-у=4 и х+3у=12 и точкой М(1:7)

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