Помогите найти наибольшее значение функции: y=(1/2)^(x^2-8) Очень нужно!
Алгебра
Помогите найти наибольшее значение функции: y=(1/2)^(x^2-8) Очень нужно!
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