Один тракторист вспахал две девятых поля, а другой две третьих того де поля. какую часть поля осталось вспахат

Математика
Один тракторист вспахал две девятых поля, а другой две третьих того де поля. какую часть поля осталось вспахат
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2/3=6/9 2/9+6/9=8/9 Ответ: 1/9
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