Вычислите значение выражения наиболее удобным способом : 3 3/8 * 3 1/5 + 3 1/5 * 1 5/12 - 4 1/6 * 3 1/5

Математика
Вычислите значение выражения наиболее удобным способом : 3 3/8 * 3 1/5 + 3 1/5 * 1 5/12 - 4 1/6 * 3 1/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/5 (3 3/8 + 1 5/12 - 4 1/6) = 3 1/5 *(27/8 + 17/12 - 25/6)= =16/5*(81/24+34/24-100/24)=16/5*15/24=2
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