За какое время автобус проедет 63 км, если его скорость составляет км/ч?

Математика
За какое время автобус проедет 63 км, если его скорость составляет км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50(целых) 2/5=252/5 (км/ч)  t = 63 : 252/5 = 63 * 5/252 = 1,25 часов  1,25 ч. = 1 1/4 ч. =  1 (целых) час 15 мин. Ответ: за 1 час 15 минут.
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