Слова с корнем гар и гор с приставками с,вы,до,за,на,раз.
Русский язык
Слова с корнем гар и гор с приставками с,вы,до,за,на,раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сгореть, выгореть, разгар
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