С какой скоростью едет автомобиль по выпуклому мосту, радиус кривизны которого 25 ??, если давление автомобиля на мост в верхней точке моста в два раза больше, чем в точке, направление на которую из центра кривизны моста сост...
Физика
С какой скоростью едет автомобиль по выпуклому мосту, радиус кривизны которого 25 ??, если давление автомобиля на мост в верхней точке моста в два раза больше, чем в точке, направление на которую из центра кривизны моста составляет 45∘ с вертикалью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1=n*(g*cosa-V^2/R) P2=m*(g-V^2/R) P2/P1=2 2=(g-V^2/R)/(g*cosa-V^2/R) V-sqrt(g*R*(2cosa-1))=sqrt(10*25*0.4)=10м/с
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