С какой скоростью едет автомобиль по выпуклому мосту, радиус кривизны которого 25 ??, если давление автомобиля на мост в верхней точке моста в два раза больше, чем в точке, направление на которую из центра кривизны моста сост...

Физика

С какой скоростью едет автомобиль по выпуклому мосту, радиус кривизны которого 25 ??, если давление автомобиля на мост в верхней точке моста в два раза больше, чем в точке, направление на которую из центра кривизны моста составляет 45∘ с вертикалью?

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