Як називають заготовку майбутнього документа, що містить різні складові ( текст, зображення, заголовки тощо ) та підказки їх заповнення?

Информатика

Як називають заготовку майбутнього документа, що містить різні складові ( текст, зображення, заголовки тощо ) та підказки їх заповнення?

Автор: Гость