Як називають заготовку майбутнього документа, що містить різні складові ( текст, зображення, заголовки тощо ) та підказки їх заповнення?
Информатика
Як називають заготовку майбутнього документа, що містить різні складові ( текст, зображення, заголовки тощо ) та підказки їх заповнення?
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Шаблон, если речь идет о MSWord да и вообще это понятие широко используется во многих программах
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