Почему Тургенев русский европеец?

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Почему Тургенев русский европеец?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждые два года Тургеневское общество Германии организует в Баден-Бадене свой традиционный конгресс. Логично, что «лейтмотивом» каждого из них является, в первую очередь, личность и творчество главного русского «баденца» Ивана Сергеевича Тургенева, который прожил в знаменитом немецком курортном городе семь лет. В этом году ключевой стала тема «Тургенев — русский европеец».

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