Найдите башкирские слова которые обозначают работу.
Другие предметы
Найдите башкирские слова которые обозначают работу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По башкирски работа будет как ,,Эш''
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Як називають заготовку майбутнього документа, що містить різні складові ( текст, зображення, заголовки тощо ) та підказки їх заповнення?
Литература
Английский язык
Сложить вопросы по Present Simple Tense к каждому слову <My mother often bakes apple pies> 10 вопросов
Геометрия
Ребят, срочно, пожалуйста,с полным решением: Дано, Док-ть, Док-во: Докажите, что если у параллелограмма все стороны и диагонали равны, то это ква...