Найдите башкирские слова которые обозначают работу.

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Найдите башкирские слова которые обозначают работу.
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Гость:
По башкирски работа будет как ,,Эш''
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