Здравствуйте помогите пожалуйста. Вставь пропущенные буквы и окончания. Определи падеж имён существительных. В жаркий летний день на неб... по...вляются лё...кие облака. Их н...зывают перистыми. Эти облака п...хожи на белые пёр...

Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста. Вставь пропущенные буквы и окончания. Определи падеж имён существительных. В жаркий летний день на неб... по...вляются лё...кие облака. Их н...зывают перистыми. Эти облака п...хожи на белые пёры...ки. А вот облака кучевые. Они движутся по неб... пуш...стыми снежными шапк... и нап...минают пышные д...ревь... . Другие облака кажутся сказоч(?)ными лили... с ш...рокими лепестк... . Но вот к веч...ру подул лё...кий вет...р. И облака стали яркого закат... . Это слоистые облака.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жаркий летний день на небе появляютсялёгкие облака. Их называют перистыми. Эти облака похожи на белые пёрышки. А вот облака кучевые. Они движутся по небу пушистыми снежными шапками и напоминают пышные деревья . Другие облака кажутся сказочными лилиями с широкими лепестками . Но вот к вечеру подул лёгкий ветер. И облака стали яркого заката . Это слоистые облака. День-Именительный падеж. Небе-Родительный падеж скорее всего. Облака-именительный. Пёрышки-именительный. По небу-родительный. Шапками-творительный. Деревья-именительный. Лилиями-творительный. Лепестками-творительный. К вечеру-родительный. Ветер-именительный. Заката-родительный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Что такое физика ииииииииииииииииииииииииииии
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову предположить. 40 баллов
Ответить
Українська мова
У формі словникових статей витлумач лексичне значення слів ЧЕСНІСТЬ і ЧЕСТЬ. Приклади придумай. Допоможіть, будь ласка .
Ответить
Українська мова
Представь что ты учитель по украинскому языку.Исправь ошибки!
Ответить
Русский язык
Помогите дам за второе место (кто вторым написал) 20 балов Или кто первым напишет 60 балов
Ответить