Здравствуйте помогите пожалуйста. Вставь пропущенные буквы и окончания. Определи падеж имён существительных. В жаркий летний день на неб... по...вляются лё...кие облака. Их н...зывают перистыми. Эти облака п...хожи на белые пёр...

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В жаркий летний день на небе появляютсялёгкие облака. Их называют перистыми. Эти облака похожи на белые пёрышки. А вот облака кучевые. Они движутся по небу пушистыми снежными шапками и напоминают пышные деревья . Другие облака кажутся сказочными лилиями с широкими лепестками . Но вот к вечеру подул лёгкий ветер. И облака стали яркого заката . Это слоистые облака. День-Именительный падеж. Небе-Родительный падеж скорее всего. Облака-именительный. Пёрышки-именительный. По небу-родительный. Шапками-творительный. Деревья-именительный. Лилиями-творительный. Лепестками-творительный. К вечеру-родительный. Ветер-именительный. Заката-родительный