Допишите уравнение реакций, уравняйте и определите тип реакции К+ CL2 = Na + Br2 = KCLO3 = KCL + O2 Mg + O2= Na + H2O= NaOH + H2 Ca + HCL= CaCL2 + ? Fe + НСL = ? + H2 H2SO4 +Fe = FeSO4 + ? KClO3 = KCL + ? Al2O3 + HCL=...
Химия
Допишите уравнение реакций, уравняйте и определите тип реакции К+ CL2 = Na + Br2 = KCLO3 = KCL + O2 Mg + O2= Na + H2O= NaOH + H2 Ca + HCL= CaCL2 + ? Fe + НСL = ? + H2 H2SO4 +Fe = FeSO4 + ? KClO3 = KCL + ? Al2O3 + HCL= AlCl3 + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2К+ CI₂ = 2KCI реакция соединения 2Na + Br₂ = 2NaBr реакция соединения 2KCIO₃ = 2KCI + 3O₂ реакция разложения 2Mg + O₂ = 2MgO реакция соединения 2Na + 2H₂O= 2NaOH + H₂ реакция замещения Ca + 2HCI= CaCI₂ + H₂ реакция замещения Fe + 2НСI = FeCI₂ + H₂ реакция замещения H₂SO₄ +Fe = FeSO₄ + H₂ реакция замещения 2KClO₃ = 2KCI + 3O₂ реакция разложения Al₂O₃ + 6HCI= 2AlCl₃ + 3H₂O реакция обмена
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