Ребята напишите продолжения строки (Скоро в лесу расцветут подснежники и....

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Ребята напишите продолжения строки (Скоро в лесу расцветут подснежники и....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скоро в лесу расцветут подснежники и проснуться деревья
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