В предложении найти грамматическую основу? Он охраняет домашний очаг, помогает хозяевам и наказывает их.
Русский язык
В предложении найти грамматическую основу? Он охраняет домашний очаг, помогает хозяевам и наказывает их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он охраняет ,помогает и наказывает.
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