Вычтите 10 из суммы чисел 28 и 2

Математика
Вычтите 10 из суммы чисел 28 и 2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+2-10=20 вот, как то так)
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