Здравствуйте! Помогите пожалуйста с вопросом "Географическое положение Гавайски?? островов"
География
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с вопросом "Географическое положение Гавайски?? островов"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северный тихий океан
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