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Выразите 80103 кг в т и кг
Математика
Выразите 80103 кг в т и кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80103 кг=80,103 т т. к. в 1 т 1000кг А кг в кг никак))
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