Выделила грамматическую основу и напишите каким членом предложения является при??астие. Снимок был проявлен Подделка из бумаги была аккуратно склеена. Ответ на вопрос был получен.

Русский язык
Выделила грамматическую основу и напишите каким членом предложения является при??астие. Снимок был проявлен Подделка из бумаги была аккуратно склеена. Ответ на вопрос был получен.
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