Выделила грамматическую основу и напишите каким членом предложения является при??астие. Снимок был проявлен Подделка из бумаги была аккуратно склеена. Ответ на вопрос был получен.

Русский язык

Выделила грамматическую основу и напишите каким членом предложения является при??астие. Снимок был проявлен Подделка из бумаги была аккуратно склеена. Ответ на вопрос был получен.

Автор: Гость