Возможные способы вегетативного размножения растений?
Биология
Возможные способы вегетативного размножения растений?
Ответ(ы):
Гость:
Розеток листьев, усов . плетей. корневищ. Луковицы. Корневые клубни
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