6. Решите задачу по теории вероятности: a) Вероятность получить «5» на экзамене равна 0,1. Найти вероятность получения пяти «5» в группе из 10 человек.
Алгебра
6. Решите задачу по теории вероятности: a) Вероятность получить «5» на экзамене равна 0,1. Найти вероятность получения пяти «5» в группе из 10 человек.
Ответ(ы):
Гость:
P = 10! / 5!(10-5)! * 0.1(10-5) = 6*7*8*9*10 / (1*2*3*4*5) * 0.1^5 = 0,00252 (0,25%)
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