6. Решите задачу по теории вероятности: a) Вероятность получить «5» на экзамене равна 0,1. Найти вероятность получения пяти «5» в группе из 10 человек.

Алгебра

6. Решите задачу по теории вероятности: a) Вероятность получить «5» на экзамене равна 0,1. Найти вероятность получения пяти «5» в группе из 10 человек.

Автор: Гость