Найдите кинетическую энергию автомобиля массой 800 кг, движущегося со скоростью 60 ??м/ч

Физика
Найдите кинетическую энергию автомобиля массой 800 кг, движущегося со скоростью 60 ??м/ч
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