Просклоняй прилагательные веселый, смелая, ловкий. Составь с данными прилагатель??ыми предложения. Запиши.

Русский язык
Просклоняй прилагательные веселый, смелая, ловкий. Составь с данными прилагатель??ыми предложения. Запиши.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Им.п              весёлый                 смелый             ловкий        Р.п                весёлого                 смелого            ловкого    Д.п                весёлому                смелому           ловкому   В.п                весёлого                 смелого            ловкого Т.п                весёлым                  смелым            ловким П.п           (о) весёлом                (о) смелом          (о) ловком В один весёлый день смелая птичка хотела улететь от кота ,а кот был очень ловкий , дворник увидел как кот хочет съесть птичку,подбежал к коту и ударил его метлой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите Срочно! Пожалуйста !!
Ответить
Алгебра
6. Решите задачу по теории вероятности: a) Вероятность получить «5» на экзамене равна 0,1. Найти вероятность получения пяти «5» в группе из 10 че...
Ответить
Физика
Найдите кинетическую энергию автомобиля массой 800 кг, движущегося со скоростью 60 ??м/ч
Ответить
История
Что такое прелесные письма
Ответить
Литература
Чему учит"Тарас Бульба"? сочинение
Ответить