Просклоняй прилагательные веселый, смелая, ловкий. Составь с данными прилагатель??ыми предложения. Запиши.
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Просклоняй прилагательные веселый, смелая, ловкий. Составь с данными прилагатель??ыми предложения. Запиши.
Ответ(ы):
Гость:
Им.п весёлый смелый ловкий Р.п весёлого смелого ловкого Д.п весёлому смелому ловкому В.п весёлого смелого ловкого Т.п весёлым смелым ловким П.п (о) весёлом (о) смелом (о) ловком В один весёлый день смелая птичка хотела улететь от кота ,а кот был очень ловкий , дворник увидел как кот хочет съесть птичку,подбежал к коту и ударил его метлой.
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