Выписаны первые несколько членов арефметической прогрессии: 6;10;14; ... Найдите её одинадцатый член

Алгебра
Выписаны первые несколько членов арефметической прогрессии: 6;10;14; ... Найдите её одинадцатый член
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю, что 46. Чисто по счёту и логиге
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