Какую цифру следует подставить в запись 8*4*1 вместо звёздочек, чтобы полученное чи??ло делилось на 3 но не делилось на число 9
Математика
Какую цифру следует подставить в запись 8*4*1 вместо звёздочек, чтобы полученное чи??ло делилось на 3 но не делилось на число 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы число делилось на 3 нужно что бы сумма всех цифр числа делалась на 3 , то есть 8*4*1 =81411 8+1+4+1+1=15 15/3=5 15/9 целое число не получится .
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