Выпиши недостающие цифры 72:3 96:8 50:5 40:2 459:9 721:7
Математика
Выпиши недостающие цифры 72:3 96:8 50:5 40:2 459:9 721:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72:3=24 96:8=12 50:5=10 40:2=20 459:9=51 721:7=103
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