Выпиши слова.в корнях есть безударные гласные и слова в корнях которых есть опасн??е места для парных по звонкости глухости согласных? наш друг мишка

Гость: Гость:

Друг (звонкость-гл., опасное место - г); хорошо (безуд.1-ая о и 2-ая); зимой (и); берлоге (е); еде (1-ая е); забот (т - опасное место); довольный (1-ая о); развалился (2-ая а); медведь (е;2-ая д); теплоте (е, о); вспоминает (о, и); рыбке (б); ягодах (о); орешках (о).