Составьте 3 предложения на тему случай на футбольном поле со словами скок, прыг, хвать
Русский язык
Составьте 3 предложения на тему случай на футбольном поле со словами скок, прыг, хвать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поле начинался турнир, мы развели мяч и я прыгнул чтоб поймать мяч ,и закончился первый тайм. Научился 2 тайм я поскокал за мечем. Третье низнаю прости.
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