Составьте 3 предложения на тему случай на футбольном поле со словами скок, прыг, хвать

Русский язык
Составьте 3 предложения на тему случай на футбольном поле со словами скок, прыг, хвать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поле начинался турнир, мы развели мяч и я прыгнул чтоб поймать мяч ,и закончился первый тайм. Научился 2 тайм я поскокал за мечем. Третье низнаю прости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Мне нужно сделать сочинение на Тему: Новости в Африке, Азии . Не знаю как сделать (
Ответить
История
Когда начнется 3 мировая война примерно и это история
Ответить
Окружающий мир
Ребята помогите составить памятку по закаливанию сестре в школу нужно. А точнее н??жно написать как правильно закаливаться. Прошу ответьте и помогите
Ответить
Математика
Можно ли в школьной тетраде изобразить всю прямую
Ответить
Математика
Номер 149. заранее спасибо огромное!!
Ответить