Выпиши уравнения с решением равным 15 x:7=16 75:x=5 6•x=90 80:x=5 x-15=0 0+x=15 x•1=15 x:1=15
Математика
Выпиши уравнения с решением равным 15 x:7=16 75:x=5 6•x=90 80:x=5 x-15=0 0+x=15 x•1=15 x:1=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х÷7=16 ; х=7×16 ; х=112 75÷х=5; х=75÷5 ; х=15 6×х=90; х=90÷6; х=15 80÷х=5; х=80÷5; х=16 х-15=0 ; х=15+0; х=15 0+х=15; х=15-0; х=15 х×1=15; х=15÷1; х=15 х÷1=15; х=15×1; х=15
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