Выполни умножение и проверь делением 234*356 ( ) ( ) ( ) 204*356 230*356 234*306 234*350 230*350 столбиком
Математика
Выполни умножение и проверь делением 234*356 ( ) ( ) ( ) 204*356 230*356 234*306 234*350 230*350 столбиком
Ответ(ы) на вопрос:
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234 ×356 1404 1170 +702 83304 83304/356=234 -712 1210 -1068 1424 -1424 0 204 ×356 1224 +1020 612 72624 72624/356=204 712 1424 - 1424 0 230 * 356 1380 +1150 690 81880 81880/356=230 712 1068 -1068 0 234 × 306 1404 +702 71604 71604/306=234 -612 1040 - 918 1224 - 1224 0 234 * 350 1170 +702 81900 81900/350=234 - 700 1190 - 1050 1400 - 1400 0 230 × 350 115 +69 80500 80500/350=230 -700 1050 -1050 0
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