Выполните умножение:а) 5 1/6*6;б) 2 2/7*7:в) 11 1/8*4 г)6 1/9*18 д) (5/8+3/16)*16 e) (8/21-3/14)*42
Математика
Выполните умножение:а) 5 1/6*6;б) 2 2/7*7:в) 11 1/8*4 г)6 1/9*18 д) (5/8+3/16)*16 e) (8/21-3/14)*42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 и 6 сократятся Ответ: 5 2) 7 и 7 сократятся Ответ : 4 3) 4 и 8 сокращаем на 4 Ответ : 11/2 или 5,5 4) 18 и 9 сокращаем на 9 Ответ : 12 5) раскрываем скобки и перемножаем дроби с числом 16. в первой дроби 8 и 16 сокращаем на 8, во второй 16 и 16 сократятся Ответ : 13 6) раскрываем скобки и перемножаем дроби с числом 42. в первой дроби 21 и 42 сокращаем на 21, во второй 14 и 42 на 14 Ответ : 7
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