Вырвался из-за вершин гор порыв ветра. Синтаксический разбор предложения.
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Вырвался из-за вершин гор порыв ветра. Синтаксический разбор предложения.
Ответ(ы):
Гость:
Вырвался-сказуемое порыв-сказуемое из за вершин-обстоятельство гор-дополнение ветра-дополнение
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