Высчитать среднегодовую температуру и годовую амплитуду помогите пожалуйста.Заранее спасибо;)

География
Высчитать среднегодовую температуру и годовую амплитуду помогите пожалуйста.Заранее спасибо;)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднегодовая 9.375℃ Амплитуда 29℃
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какие реки служили Новгороду и Москве защитой
Ответить
Химия
Написать уравнения химических реакций, в которых происходят: а) при сжигания газ?? в газовой плите, б) при ударе молнии во время грозы, в) рж...
Ответить
Окружающий мир
Сравните современные и старопечатные книги
Ответить
Окружающий мир
Когда в России начали править цари из рода Романовых? Запишите дату пожалуйста.
Ответить
Алгебра
1. Разложите на множители : 16-у⁴ 2.Решите уравнение (х²-6)(х²+2)=(х²-2)²-х 3.Представьте в виде произведения 1) ху²-х+5-5у² 2) n⁸+27n⁵
Ответить