Высчитать среднегодовую температуру и годовую амплитуду помогите пожалуйста.Заранее спасибо;)
География
Высчитать среднегодовую температуру и годовую амплитуду помогите пожалуйста.Заранее спасибо;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднегодовая 9.375℃ Амплитуда 29℃
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