Высочайшая точка горы памир
География
Высочайшая точка горы памир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высочайшая точка Памира находится на территории Китая пик Конгур, Высота 7649 м.
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