Высота,проведенная из вершины тупого угла равнобедренной трапеции,делит большее основание трапеции на два отрезка ,меньший из которых равен 2 см. Найдите большее основание трапеции,если ее средняя линия равна 8 см.

Геометрия

Высота,проведенная из вершины тупого угла равнобедренной трапеции,делит большее основание трапеции на два отрезка ,меньший из которых равен 2 см. Найдите большее основание трапеции,если ее средняя линия равна 8 см.

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