Высота,проведенная из вершины тупого угла равнобедренной трапеции,делит большее основание трапеции на два отрезка ,меньший из которых равен 2 см. Найдите большее основание трапеции,если ее средняя линия равна 8 см.
Геометрия
Высота,проведенная из вершины тупого угла равнобедренной трапеции,делит большее основание трапеции на два отрезка ,меньший из которых равен 2 см. Найдите большее основание трапеции,если ее средняя линия равна 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+8=16 сумма оснований (16-2-2)/2=6 верхнее основание 16-6=10 нижнее
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