What canyou see?look read and circle
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What canyou see?look read and circle
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что вы видите? Посмотрите, прочитайте, и обведите.
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