Какой корень в слове каланчи (человек)
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Какой корень в слове каланчи (человек)
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Само слово является корнем
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