Расстояние между двумя городами 60 км.Первую половину этого пути велосепедист еха?? со скоростью 30 км/ч,а вторую 20 км/ч.Чему равна средняя скорость его движения на всём пути

Физика
Расстояние между двумя городами 60 км.Первую половину этого пути велосепедист еха?? со скоростью 30 км/ч,а вторую 20 км/ч.Чему равна средняя скорость его движения на всём пути
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полпути 30 км в час, второая 20,  в среднем 25 км в час
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