Расстояние между двумя городами 60 км.Первую половину этого пути велосепедист еха?? со скоростью 30 км/ч,а вторую 20 км/ч.Чему равна средняя скорость его движения на всём пути

Физика

Расстояние между двумя городами 60 км.Первую половину этого пути велосепедист еха?? со скоростью 30 км/ч,а вторую 20 км/ч.Чему равна средняя скорость его движения на всём пути

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